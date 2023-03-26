"Я надеюсь, что разум возьмет верх": в Болгарии призвали к переговорам после угроз Путина "ядеркой"

Вице-президент Болгарии призвала к переговорам после заявления российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии в Беларуси.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной после заявления диктатора Владимира Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

Об этом пишет БТА.

"Это не пустые разговоры. Это наше желание, потому что увеличение вооружений со всех сторон ведет к непредсказуемым решениям, которые действительно угрожают уже серьезной войной", — заявила она.

Йотова также надеется, что заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси – только угрозы.

"Я надеюсь, что разум все-таки возьмет верх, и в данном случае речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях. Я очень надеюсь, что так и будет", — заявила она.

Тактическое ядерное оружие РФ в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси. Но добавил, что Россия не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия является нарушением Конституции этой страны.

После заявления Путина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

В МИД Германии заявления президента-диктатора России о размещении "ядерки" в Беларуси назвали "дальнейшей попыткой ядерного устрашения" со стороны страны-агрессорки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение России разместить в Беларуси ядерное оружие означает, что Владимир Путин проиграет.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также отреагировал на заявление российского диктатора, сказав, что Путин пытается запугать союзников Украины.

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