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"Я нашел поле конопли": оккупант рассказал родственнице, как "отдыхает" в Украине (перехват)

Дата публикации
Просмотры
1093
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"Я нашел поле конопли": оккупант рассказал родственнице, как "отдыхает" в Украине (перехват)

Скриншот с видео

ГУР МО Украины предоставляет очередной перехват разговора солдата армии РФ.

Военный России рассказал родственнице об употреблении наркотиков, алкоголя и свой "отдых".

Разговор оккупанта перехватило Главное управление разведки МО Украины.

"Я нашел поле конопли, бошек полно, я уже за*бался дуть", — говорит солдат.

Родственница советует оккупанту перезвонить его товарищу Коляну, готовому присоединиться к нему.

Солдат добавляет, что не воюет, а только отдыхает.

"Да сижу я в окопах, на второй линии обороны. Пойдем-гуляем, пиво пьем", — говорит оккупант.

Также отмечает, что мобилизованные до них еще не довезены. Они якобы "стоят под Белгородом".

Напомним, освобожденные из плена российские воины вогнали в ступор своими ответами пропагандиста, который хотел сделать щемящее видео о пытках бойцов ВС РФ украинцами.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1093
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