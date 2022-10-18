"Я нашел поле конопли": оккупант рассказал родственнице, как "отдыхает" в Украине (перехват)

ГУР МО Украины предоставляет очередной перехват разговора солдата армии РФ.
Военный России рассказал родственнице об употреблении наркотиков, алкоголя и свой "отдых".
Разговор оккупанта перехватило Главное управление разведки МО Украины.
"Я нашел поле конопли, бошек полно, я уже за*бался дуть", — говорит солдат.
Родственница советует оккупанту перезвонить его товарищу Коляну, готовому присоединиться к нему.
Солдат добавляет, что не воюет, а только отдыхает.
"Да сижу я в окопах, на второй линии обороны. Пойдем-гуляем, пиво пьем", — говорит оккупант.
Также отмечает, что мобилизованные до них еще не довезены. Они якобы "стоят под Белгородом".
Напомним, освобожденные из плена российские воины вогнали в ступор своими ответами пропагандиста, который хотел сделать щемящее видео о пытках бойцов ВС РФ украинцами.
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