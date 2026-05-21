«Я не буду жить под оккупантами»: десантники 7 корпуса ДШВ эвакуировали жительницу поселка возле Покровска
Десантники 25 ОПГБр 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ эвакуировали пожилую женщину из поселка Доброполье возле Покровска.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы 7 корпуса ИИ ДШВ.
По информации прессслужбы, жительница поселка Доброполье, в 15 км от Покровска, обратилась к воинам 25 ОПГБр с просьбой вывезти ее из поселка. Мол: «Я под оккупантами жить не буду».
Из-за постоянных обстрелов и приближения боевых действий оставаться в родном доме было слишком опасно. Поэтому женщина приняла тяжелое решение – эвакуироваться.
Десантники приступили к сложной операции. Вещи женщины скачали на НРК, а дальше – пешком шли несколько километров. По дороге приходилось скрываться от враждебных FPV и НРК. Когда добрались до более безопасного места, женщину пересадили HMMWV и доставили в район эвакуации.