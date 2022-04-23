"Я не хочу, но должен": Зеленский рассказал, собирается ли встречаться с Путиным

Президенту Украины необходимо встретиться с главой Кремля Путиным, чтобы дипломатическим путем закончить войну.
Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции 23 апреля.
"Я не хочу, но должен встретиться с президентом России, если мы планируем дипломатическим путем решить вопрос", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Отдельно он подчеркнул, что всех российских военных преступников ждет трибунал. Продлится он годы, но Украина его дождется, добавил глава государства.
Напомним, что в Украину едут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
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