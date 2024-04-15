"Я не имела морального права так реагировать": Маляр извинилась перед Совсуном за свои слова в эфире

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр извинилась перед народным депутатом Инной Совсун за свои слова во время обсуждения проблемы демобилизации военных. Тогда она объясняла, почему из принятого закона о мобилизации убрали пункт о демобилизации и своим заявлением довела Совсун до слез.

Инна Совсун со слезами на глазах заявила, что ее муж ушел защищать страну в начале полномасштабного вторжения России. За два года он едва видел своих детей. И поэтому ротация не спасет военных, которые с 24 февраля 2022 года все еще находятся на фронте, подчеркнула нардепка.

Анна Маляр опубликовала свое обращение в своем Telegram-канале.

"Я не имела морального права так эмоционально реагировать на ток-шоу. Меня возмутил тот факт, что народный депутат Инна Совсун воздержалась, то есть не дала свой "голос" за жизненно важный для страны закон (о мобилизации – ред.). Но меня это не оправдывает. Я не права. Я прошу прощения у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун. Госпожа Инна, это тяжелое испытание для вас и тысяч украинских семей, у кого родные служат в силах обороны. Я искренне извиняюсь и мне самой неловко от того, что произошло в эфире. Последние два года были непростыми и впереди не менее сложные времена, — заявила Маляр.

Однако экс-замминистра обороны подчеркнула, что ни одно государство во время войны не демобилизует свои войска.

"Если бы решение о демобилизации было бы сейчас принято, то на весну 2025 года мы бы имели однозначно проигрышную позицию и нам бы пришлось мобилизовывать гораздо больше людей, чем это происходит сейчас. И количество погибших возросло бы в разы из-за «необстреляности» такой массы людей. С другой стороны – депутаты, которые не только не способствовали, а ставили палки в колеса на каждом этапе и завалили законопроект тысячами поправок. В течение этих месяцев создавалось впечатление, что депутаты либо не понимают, либо пренебрегают угрозой. Политические игрища во время войны – это абсолютно недопустимо, особенно вокруг важных для нас как воздуха вопросов", — добавила Анна Маляр.

Она также отметила, что не является ни политиком, ни чиновником.

"У меня нет ни задачи, ни желания всем понравиться", – резюмировала Анна Маляр.

Напомним, в Минобороны ответили, когда законопроект о демобилизации может быть внесен в Верховную Раду.

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