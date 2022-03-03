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"Я не кусаюсь, чего ты боишься": Зеленский позвал Путина на прямой диалог, а не на расстоянии 30 метров

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"Я не кусаюсь, чего ты боишься": Зеленский позвал Путина на прямой диалог, а не на расстоянии 30 метров

ТСН.ua

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается и не хочет нападать на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предлагает руководителю страны-агрессора Владимиру Путину провести прямой диалог.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

Зеленский в который раз заверил, что Украина не собирается и не хочет нападать на РФ.

"Мы себя хотим защищать, а они хотят разбить это. Уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и т.д. Я же сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки, и не захватываем чужие земли", — сказал Зеленский.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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