"Я не могу сказать вам традиционные слова": Зеленский обратился к украинкам 8 марта (видео)

В Украине 13-й день идет полномасштабная война.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинкам 8 марта и сообщил, что не может сказать традиционные слова – поздравить с праздником весны, когда уже 13-й день идет война.
ТСН.ua публикует текст обращения.
"Украинцы, украинки. Всегда в этот день мы поздравляем всех с праздником, с праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, наших матерей. Всегда. Но не сегодня.
Сегодня я просто не могу сказать вам традиционные слова. Я не могу просто поздравить. Не могу, когда столько смертей, когда столько горя, когда столько страданий. Когда идет война. Полномасштабная террористическая война против нашего народа – народа Украины", – сказал Зеленский.
Читайте также: