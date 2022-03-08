"Я не могу сказать вам традиционные слова": Зеленский обратился к украинкам 8 марта (видео)

"Я не могу сказать вам традиционные слова": Зеленский обратился к украинкам 8 марта (видео)

В Украине 13-й день идет полномасштабная война.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинкам 8 марта и сообщил, что не может сказать традиционные слова – поздравить с праздником весны, когда уже 13-й день идет война.

ТСН.ua публикует текст обращения.

"Украинцы, украинки. Всегда в этот день мы поздравляем всех с праздником, с праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, наших матерей. Всегда. Но не сегодня.

Сегодня я просто не могу сказать вам традиционные слова. Я не могу просто поздравить. Не могу, когда столько смертей, когда столько горя, когда столько страданий. Когда идет война. Полномасштабная террористическая война против нашего народа – народа Украины", – сказал Зеленский.

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