"Я просто не имею права": Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь

Зеленский подчеркнул, что как любой человек, боится за жизнь своих близких.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боится за жизнь своих близких, как и любой человек. Но поскольку он президент страны, бояться за свою жизнь он не имеет права.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

Также читайте Зеленский озвучил главный месседж Путину и российским оккупантам

"Как любой живой человек, мы все хотим жить, и я считаю, если тот или иной человек не боится потерять жизнь свою или жизнь своих детей, я считаю, что это не здоровый человек. И потому, когда ты отправляешь кого-то на войну, как это сейчас там происходит в другом государстве, и ты не думаешь о том, что эти люди уносят жизнь или могут погибнуть, и ты этого не боишься и у тебя нет по этому поводу эмоций. Я считаю, что это ненормально абсолютно. Поэтому я, как всякий человек, боюсь за жизнь своих близких. Что касается моей жизни, я президент страны и я не просто не имею права на это, и даже если это есть у меня в душе, всередине в тех или иных моментах, и я чувствую так же боль, как каждый из вас", — сказал Зеленский.