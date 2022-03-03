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"Я просто не имею права": Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь

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"Я просто не имею права": Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь

скриншот с видео

Зеленский подчеркнул, что как любой человек, боится за жизнь своих близких.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боится за жизнь своих близких, как и любой человек. Но поскольку он президент страны, бояться за свою жизнь он не имеет права.

Об этом глава государства сказал в разговоре с представителями мировых СМИ в пресс-центре Офиса президента в Киеве.

"Как любой живой человек, мы все хотим жить, и я считаю, если тот или иной человек не боится потерять жизнь свою или жизнь своих детей, я считаю, что это не здоровый человек. И потому, когда ты отправляешь кого-то на войну, как это сейчас там происходит в другом государстве, и ты не думаешь о том, что эти люди уносят жизнь или могут погибнуть, и ты этого не боишься и у тебя нет по этому поводу эмоций. Я считаю, что это ненормально абсолютно. Поэтому я, как всякий человек, боюсь за жизнь своих близких. Что касается моей жизни, я президент страны и я не просто не имею права на это, и даже если это есть у меня в душе, всередине в тех или иных моментах, и я чувствую так же боль, как каждый из вас", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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