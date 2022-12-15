"Царь говорит им идти воевать, и они идут": Залужный о подготовке ВС РФ к наступлению

Валерий Залужный уверен, что россияне снова попытаются пойти в наступление на Донбассе, севере и юге.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что оккупанты собираются с силами, чтобы пойти в наступление.

Такое мнение он высказал в интервью британскому изданию The Economist.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек", — сказал Залужный.

Он добавил, что уже в январе, но, скорее всего, весной РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси. По его словам, сейчас Украине важно накопить ресурсы.

"Важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января", — заявил он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, кто для него образец. По его словам, больше всего ему импонирует бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

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