"Я не умру, потому что скоро стану отцом": трогательное видео с раненым защитником Бахмута

Украинские воины во время эвакуации поют песню, ставшая символом борьбы с оккупантами.

Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал трогательное видео с раненым защитником Бахмута. На видео украинский воин убеждает, что он не умрет, потому что скоро станет отцом.

Об этом Стерненко написал на своем телеграмм-канале.

На видео видна эвакуация раненого украинского защитника из Бахмута, где продолжаются жестокие бои. Во время эвакуации украинские защитники поют "Ой у лузі червона калина". Также на видео раненый воин ВСУ говорит, что не собирается умирать.

"Я женат, у меня скоро родится ребенок. Я не планирую умирать", – рассказывает защитник.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты с мая 2022 года штурмуют украинский Бахмут Донецкой области. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются его стереть с лица земли.

Российская регулярная армия и наемники ППК "Вагнер" несут большие потери. Кадры обороны Бахмута в Сети сравнивают с фотографиями времен Первой мировой войны. Российские пропагандисты уже несколько раз сообщали об оккупации украинского города, однако воины ВСУ смело обороняют этот населенный пункт.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что оккупация Бахмута не имеет военной ценности, однако россияне постоянно его штурмуют для картинки своих пропагандистов. Они желают показать, что способны захватывать чужое.

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