Я не уверен, что оно последнее – Зеленский о возможности нового сражения за Киев

Я не уверен, что оно последнее – Зеленский о возможности нового сражения за Киев

По мнению Зеленского, об окончательной победе за Киев можно будет говорить, когда освободят все территории Украины от захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов говорить, что Украина одерживала окончательную победу за Киев. Он пока уверен только в том, что украинские защитники не отдали столицу.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS.

Президент отметил, что об окончательной победе за Киев можно будет говорить, когда освободят все территории Украины от захватчиков. Также он предположил, что "это не последнее" сражение за столицу.

Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории.Потому что Буча — это часть великого Киева.Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить . А победили ли мы, я об этом не готов говорить", — отметил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский подчеркнул, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских оккупантов.

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