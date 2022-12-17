"Я не верю, что это приносит плоды": Зеленский прокомментировал разговоры Путина и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет мира, а постоянные переговоры президента Франции Эмануэля Макрона с российским диктатором вряд ли могут принести какие-то результаты для окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью программе LCI в пятницу, 16 декабря.

"Эммануэль имеет право делать то, что он хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это приносит плоды", – ответил Зеленский на вопрос о разговорах Макрона с Путиным.

Президент отметил, что когда Эммануэль Макрон встречается с Путиным, перед ним каждый раз другой человек: "есть тот, кто дает ему обещания, а в следующий раз это совсем другая позиция, поэтому это не поможет".

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет освободить всю свою территорию от оккупантов, а потому вести переговоры с РФ будет только в том случае, если Россия вернется к международному праву.

"Нас интересует только освобождение наших собственных земель, территорий, которые сейчас оккупированы россиянами. В это время нам придется говорить с Россией, которая будет готова уважать своего собеседника, и которая начинает с того, что отдает нам то, что принадлежит нам согласно международному праву. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры", — резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает вероятность наступления агрессора России в 2023 году. оккупанты никогда не отказывались от этого, а еще они одержимы местью.

Переговоры Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир должен продолжать открытый диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на продолжающуюся уже более девяти месяцев войну в Украине. По его словам, изоляция – это самая плохая вещь, особенно для Путина.

Эммануэль Макрон считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин, начавший войну, "ошибся".

Макрон также рассказал, что он видел в глазах Путина "оскорбление" на страны Запада, в частности, США и ЕС. Президент Франции выразил мнение, что это "оскорбление" основывается на ощущении Путина, что Запад якобы стремится "уничтожить" Россию.

Некоторые страны Европейского союза были возмущены заявлениями президента Франции Эмануэля Макрона о гарантиях безопасности России после завершения войны в Украине. В частности, страны Балтии и представители других стран выразили официальное несогласие с такой позицией Парижа.

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