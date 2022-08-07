"Я не верю": мать убитой российской ракетой в Виннице 4-летней Лизы опубликовала щемящее сообщение

Мать, убитой ракетой в Виннице 4-летней Лизы, Ирина Дмитриева в социальных сетях подчеркнула, что российским оккупантам нет прощения за их действия.

Женщина написала, что она до сих пор не может смириться с потерей дочери.

Об этом Ирина Дмитриева написала в Facebook.

Женщина подчеркнула, что ей кажется, что жизнь стала похожа на страшный сон, в реальность которого не хочется верить. Мать Лизы подчеркнула, что она до сих пор не может поверить, что ее дочери больше нет.

"Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, моя душа плачет. Проклятые изверги решисты убили тебя, и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!", — написала Ирина.

Также мать покойной Лизы поблагодарила неравнодушных за поддержку.

Напомним, около 11:00 14 июля стало известно об обстреле Винницы. Именно в этот момент по всей Украине звучала воздушная тревога. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников.

На месте трагедии погибла 4-летняя девочка Лиза, которая была в коляске.

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