"Я не верю в дипломатические договоренности": эксперт рассказал, как освободят Крым

Эксперт подчеркнул, что Крым можно освободить от оккупации России только военным путем.

Украинский полуостров Крым, который Россия оккупировала в 2014 году, можно освободить только военным путем, дипломатические переговоры не будут иметь смысла.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Петр Черник.

"Главной стратегической целью для Украины является освобождение всех временно оккупированных территорий. И я не верю в никакие дипломатические договоренности по Крыму как таковые. Вообще очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают. Дипломаты являются лишь посредниками между центрами силы и теми людьми, которые на самом деле принимают решения. Крым может быть освобожден только военным путем", — подчеркнул эксперт.

Петр Черник также добавил, что "война – это всегда путь обмана" и напомнил о блестящей операции Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Деоккупация Крыма

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ начнут освобождать от оккупантов Крым уже в следующем году.

Буданов также считает, что война на Украине может закончиться до лета 2023 года.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес также прогнозирует, что украинские военные деоккупируют Крым до середины 2023 года.

В последнее время в Крыму все участились случаи "хлопков".

Так, утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Впоследствии стало известно о серьезных повреждениях российских кораблей.

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