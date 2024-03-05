"Я не верю в слова "спасибо ВСУ": офицер о том, как должна выглядеть благодарность

По словам военного, запоминаются действия, а слова ничего не значат.

Офицер ВСУ, который пишет под ником Ночной сталкер, рассказал, почему не верит в слова "Спасибо ВСУ".

Об этом военный написал в социальной сети Facebook.

"Я не верю в слова "Спасибо ВСУ". Ну вот не верю и все здесь, у меня с доверием вообще очень сложные отношения. Но в действия я верю, и действия хорошо помню", — написал военный.

Ночной сталкер рассказал, что верит только тем, кто донатит, волонтерит, и ничего не ждет в ответ, кроме победы.

"Я верю женщине, которая пропускает в очереди перед собой военного, потому что это вроде бы мелочь, но тоже действие, а не просто слова.

Я верю совершенно не патриотичному человеку, который говорил по-русски и никогда не одевал вышиванку, но взял в руки оружие и пошел уничтожать окупантов.

Я верю водителю маршрутки, который даже не смотрит на удостоверение УБД человека в форме и не берет с него деньги. Такое тоже иногда случается", – добавил военный.

Ночной сталкер также рассказал, что благодарность ВСУ – это лечение военных в частных клиниках с ощутимыми скидками и бесплатный кофе для бойцов в кафе. И дело здесь не в деньгах, а в отношении к людям, которые ценой своей жизни и здоровья защищают Украину от оккупантов.

"Я верю даже бездомным, которые в начале полномасштабки собирали пустые бутылки для коктейлей Молотова и несли их военным. Потому что "Спасибо ВСУ" – это всегда действие", – написал военный.

По его мнению, запоминаются только действия, а слова нет.

Напомним, военный рассказал о взгляде на тыл с фронта. По словам Владимира Демченко, опыт пребывания в гражданской среде оказался для него крайне травматичным.

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