"Я не знал, как стрелять": как африканцев обманом отправляют воевать за Россию

Один кенийский мужчина, которого незаконно переправили воевать на стороне России в войне с Украиной, но которому удалось скрыться, поделился своей историей под псевдонимом / © The Guardian

24-летний Стивен Одуор мечтал об обычной работе сантехника в России, чтобы прокормить семью после длительной безработицы в Кении. Но вместо легального труда он оказался на фронте войны против Украины – с оружием в руках и без военной подготовки.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Одуор прилетел в Санкт-Петербург из Найроби вместе с шестью другими кенцами в августе прошлого года. В аэропорту их встретил мужчина, который вместо офиса или общежития повез группу в дом, где забрали багаж и выдали черную одежду и обувь. Впоследствии иностранцев доставили в полицейский участок, сняли отпечатки пальцев и заставили подписать документы на русском языке, которого они не понимали.

На следующий день их отвезли на крупный военный объект для оформления военных удостоверений. В это время Одуор осознал: он, не зная этого, стал военнослужащим российской армии. Его подозрения подтвердил случайный диалог с россиянином, который спросил: "Ты что, приехал из Кении и не знал, зачем?"

Гражданин Кении Эванс Кибет был захвачен в плен во время боевых действий на стороне российских войск на украинском фронте и сейчас находится в плену. / © The Guardian

Без подготовки – сразу на фронт

После нескольких дней на базе кенцев посадили на поезд и отправили в Белгород – вблизи границы с Украиной. Там им выдали военную форму, автоматы и боеприпасы и фактически без учебы устремились на боевые позиции.

"Я не умел стрелять", - признается Одуор.

В течение трех месяцев его заставляли дежурить в лесах, пытаясь сбивать украинские дроны. Он сидел часами в окопах, зная: если беспилотник увидит его первым – шансов выжить почти нет.

Вербовка через фейковые вакансии

История Одуора – не единичная. По данным МИД Украины, более 1400 граждан из 36 африканских стран сражаются на стороне России. Часть из них уже находятся в украинском плену.

МИД Кении сообщает, что более 200 граждан страны могли быть обманом завербованы из-за фейковых объявлений о работе за рубежом. Сети псевдокадровых агентств пользуются высоким уровнем безработицы среди молодежи и слабым государственным контролем.

Аналитики отмечают: вербовщики целенаправленно ищут физически выносливых мужчин, которых можно быстро бросить в пехоту без должной подготовки.

Расизм и "расходный материал"

Сьюзан поддерживала связь со своим сыном Дэвидом через WhatsApp, пока он находился в Украине / © The Guardian

В соцсетях появляются видео, на которых темнокожих мужчин в российской форме унижают и используют как расходный материал. На одном из кадров мужчину с противотанковой миной заставляют идти вперед под прицелом пистолета, называя его "углем". На другом – африканских военных вынуждают петь в снегу, пока их высмеивают российские солдаты.

Подлинность видео полностью подтвердить сложно, однако многочисленные свидетельства российских военных ранее уже указывали на практику отправки солдат на фактически самоубийственные задачи.

Выжить чудом и сбежать

Одуору удалось выжить после атаки дрона-камикадзе, попавшего в пикап, где он ехал с российскими военными. Один из пассажиров погиб на месте, сам Одуор получил ранения. После лечения в нескольких больницах он понял, что после выздоровления его снова отправят на фронт.

Воспользовавшись доверием охраны, он сбежал и добрался до посольства Кении в Москве, где получил временные документы для возвращения домой.

"Я не знаю, жив он или мертв"

Сьюзан Кулоба не видела своего сына с тех пор, как он уехал в Россию в августе. / © The Guardian

Многим повезло меньше. Мать 22-летнего кенийца Дэвида до сих пор не знает, что произошло с ее сыном после того, как он уехал в Россию якобы на работу охранником. В последний раз он направил голосовое сообщение, предупредив, что может не вернуться с боевой задачи. После этого связь оборвалась.

"Самое страшное - не знать, жив он или мертв", - говорит женщина.

Несмотря на заявления о переговорах по репатриации, сотни африканцев до сих пор остаются втянутыми в войну, которая для них начиналась с обещания обычной работы – и превратилась в борьбу за выживание.

Ранее СМИ писали, что на передовой российских войск новобранцев подвергают жестоким наказаниям, заставляя дрожать от холода и унижаться.