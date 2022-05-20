"Я не знаю никаких границ, кроме 1991 года": Буданов заявил, что ВСУ будут воевать до последнего клочка украинской земли

"Я не знаю никаких границ, кроме 1991 года": Буданов заявил, что ВСУ будут воевать до последнего клочка украинской земли

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские оккупанты.

Главный разведчик Украины уточнил, что украинские защитники будут воевать, пока не отбросят россиян к границам 1991 года.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

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"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается ", – сказал генерал-майор Кирилл Буданов.

Также начальник ГУР МО Украины отметил, что для ускорения контрнаступления в Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые у нее есть, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, к стратегическим бомбардировщикам. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", — отметил генерал-майор Буданов.

Ранее сообщалось, что в украинской разведке назвали оружие, необходимое Украине для наступления. Детальнее — ЗДЕСЬ.

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