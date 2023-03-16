"Я ни детей, никого в живых оставлять не буду": оккупант рассказал об убийстве безоружных бойцов ВСУ

"Они нам оружие отдали, а я их вплотную прикончил", — рассказал россиянин.

Военнослужащий России рассказал об убийстве на видео невооруженных бойцов ВСУ и получил от подруги последние новости о ППК "Вагнер".

Об этом кафир говорил по телефону, о чем свидетельствует перехват Главного управления разведки.

Да, солдат РФ рассказал своей подруге, как лично расстрелял на видео двух украинских военных, которые предварительно сложили свое оружие и просили не стрелять.

"Они оружие сдали. а я их все равно в упор расстрелял", – сказал оккупант.

Видео, которое снимали оккупанты, попало "в руки комбата".

"Итак, он тебя отругает?" – спрашивает собеседница солдата.

"Нет, пальцем помашет...", — отвечает ей россиянин.

Собеседница рассказала россиянину об одном предпринимателе из РФ, которого заключили в тюрьму за убийство своей семьи, поэтому он пошел к "вагнеровцам", а затем, отбыв контракт, улетел на отдых.

"Сказали, что будет караться по закону, кто будет о "вагенровцах" поднимать их прошлое… они воевали, они теперь, типа, чистые", — рассказала подруга.

Напомним, российское командование хочет захватить Угледар, однако сделать это напрямую очень сложно, отмечает полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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