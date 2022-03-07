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"Я ніколи не прощу Росію": украинский поэт из обстрелянного города под Киевом написал трогательное стихотворение

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"Я ніколи не прощу Росію": украинский поэт из обстрелянного города под Киевом написал трогательное стихотворение

Александр Ирванец / УНИАН

Писатель, который, несмотря на атаку россиян, не покинул Ирпень, написал стихотворение о войне в Украине.

Поэт Александр Ирванец, под бомбами в Ирпене, написал трогательный стих. Он, несмотря на напряженную ситуацию, не покинул город и написал стихотворение о войне в Украине, на которую напали российские оккупанты.

Об этом написал директор издательства Абабагаламага Иван Малкович, который и опубликовал это произведение.

В частности, речь идет о таком стихотворении, датированном 5 марта:

"З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?"

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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