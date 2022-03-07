"Я ніколи не прощу Росію": украинский поэт из обстрелянного города под Киевом написал трогательное стихотворение

"Я ніколи не прощу Росію": украинский поэт из обстрелянного города под Киевом написал трогательное стихотворение

Писатель, который, несмотря на атаку россиян, не покинул Ирпень, написал стихотворение о войне в Украине.

Поэт Александр Ирванец, под бомбами в Ирпене, написал трогательный стих. Он, несмотря на напряженную ситуацию, не покинул город и написал стихотворение о войне в Украине, на которую напали российские оккупанты.

Об этом написал директор издательства Абабагаламага Иван Малкович, который и опубликовал это произведение.

В частности, речь идет о таком стихотворении, датированном 5 марта:

"З міста, що ракетами розтрощене,

До усього світу прокричу:

Цього року у Неділю Прощену

Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!

Та у пеклі цих страждань-терпінь

Все ж стоїть золотоверхий Київ,

Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!

Потім ще і рештки приберем

Тих усіх, котрі були тут прислані

Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,

Як у землю рідну міцно впрусь.

Я ніколи не прощу Росію.

...Чом відводиш очі, Білорусь?"