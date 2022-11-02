"Я о себе сейчас не думаю": жительница Тернополя 5 месяцев ждет возвращения из плена своего жениха

Жительница Тернополя Анастасия Крисак уже 5 месяцев ждет на возвращения из плена своего любимого Назара, служившего в полку "Азов".

Об этом пишет "Суспильне".

Девушка рассказала, что последний раз с любимым она говорила 19 мая, когда был выход из "Азовстали". После этого о любимом Анастасия ничего не знает. Она просматривает пропагандистские ролики, чтобы узнать, жив ли ее жених.

"Видела его на видео. В пабликах российских. Там было видео, где они снимали пленных, я увидели, что он здоров с виду. Больше я ничего не знаю. Знаю только то, что после теракта в Оленовке, его там не было. С ним все хорошо, об этом говорили ребята, которые уже вернулись из плена", – говорит Анастасия Крисак.

Девушка говорит, что РФ официально подтвердила, что Назар находится в плену.

"Я за себя сейчас не думаю. Думаю, как ему там каждый день. Жду, когда его обменяют и вернут домой. Они там полностью в информационном вакууме. Более того, там ведется информационная пропаганда. На них психологически давят. Мы все знаем, как действует Россия. Поэтому я больше волнуюсь за его психологическое состояние, как ему там", – говорит Анастасия.

Пара встречалась три года. После возвращения Назара из плена девушка мечтает выйти за него замуж.

Обмен военнопленными

Последний раз об обмене между Украиной и Россией сообщалось 29 октября. Тогда удалось освободить 52-х украинцев — офицеров, медиков, сержантов и солдат.

Ранее Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова". 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

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