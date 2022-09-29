"Я оставался бы оптимистом": министр обороны прокомментировал угрозу вторжения из Беларуси

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина следит за ситуацией в Беларуси, куда Россия опрокидывает свои войска.

По словам министра, ВСУ готовы ко всему, однако "белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной".

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", – выразил мнение Резников.

В контексте угрозы вторжения с территории Беларуси министр напомнил, что попытки российских оккупантов идти большим фронтом в феврале-марте провалились.

"Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом. Потому что их стратегия пойти по широкому фронту на 2500 километров провалилась. Поэтому надо отдать должное их генералам — они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" бежать из Киевщины, Черниговщины и Сумщины под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", — заметил глава Минобороны.

Он добавил, что все вопросы планирования операций по разным направлениям относятся к компетенции Генштаба ВСУ. Там просчитывают на несколько ходов вперед, как реагировать на ту или иную ситуацию на фронте.

В то же время Резников заверил, что подразделения украинских войск сейчас готовятся к разным сценариям и проходят обучение на территории Евросоюза.

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Напомним, накануне мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь предположительно готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.

По данным журналиста, политического эксперта, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

Комментируя угрозу вторжения со стороны Белоруссии, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил – если это произойдет, то РБ получит такой ответ, на который не рассчитывала.

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