"Я остаюсь при своем мнении": Жданов объяснил свой прогноз относительно завершения войны

К концу весны 2024 года активная фаза боевых действий в Украине должна завершиться. Такой прогноз по окончании войны предоставил военный эксперт Олег Жданов.

Об Олеге Жданов сказал на своем YouTube-канале.

"Мои слова, что, как минимум, еще год – это фигуральное выражение, имело в виду, в 2024-м году. Я остаюсь при своем мнении, что до конца весны – начала мая мы должны закончить активную фазу боевых действий. Как минимум, с выходом или максимальным приближением к границам 1991-го», – уточнил Жданов.

По его словам, о таком плане идет речь только с увольнением Крыма.

"Иначе, это не произойдет, и увольнением Донбасса и Луганска, а дальше вот эти 6 месяцев с 1 мая по 8 ноября — это может быть этап переговорного процесса подписания урегулирующих или юридических документов, которые закрепят окончание этой войны", — пояснил он.

В то же время, по мнению Жданова, США стремятся к тому, чтобы активная фаза боев в Украине завершилась к предвыборной кампании Джо Байдена.

"Пытаться подтянуть", — сказал Жданов.

Напомним, ранее Олег Жданов высказывал мнение о контрнаступлении и объяснял, почему он не ослабится.

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