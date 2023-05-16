"Я передам тело американца... догадайтесь, через кого": Пригожин якобы решил сотрудничать с ГУР

Ранее издание США Washington Post обнародовало информацию о том, что Пригожин обратился с предложением в ГУР.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намекнул, что решил сотрудничать с главой украинской разведки Кириллом Будановым, в частности, российский террорист "специально для издания The Washington Post" вернет тело погибшего американского добровольца.

Об этом он сказал в телеграмм-канале собственной пресс-службы.

Как говорит Пригожин, издание The Washington Post откликнулось на его просьбу и передало все "имена, пароли и явки", необходимые для передачи тела украинской стороне с последующей доставкой на родину. Он заявил, что сотрудничать якобы намерен лично с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

"Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личке получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. Будем работать жестко, "в рамках закона", я бы так сказал. А передавать, конечно же, буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", — говорится в сообщении пригожина.

Напомним, в американском Институте изучения войны прокомментировали информацию The Washington Post о якобы попытках главаря "Вагнера" Евгения Пригожина связаться с украинской разведкой и сдать позиции военных РФ в обмен на контроль над Бахмутом.

Ранее издание США Washington Post обнародовало информацию о том, что Пригожин обратился с предложением в ГУР .

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