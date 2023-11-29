"Я плевал на популизм, что ракета прилетит": эксперт сделал резкое заявление о воздушных тревогах

По словам обозревателя, от других российских ракет и от вражеских дронов людей погибло в разы больше, чем от Х-47М2 "Кинжал".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался по поводу того, целесообразно ли объявлять воздушную тревогу, когда в воздушное пространство России поднимается истребитель МиГ-31К, носитель ракет Кинжал.

Об этом сообщает "Обозреватель".

“За весь период полномасштабного вторжения в Украину верифицировано 10 применений Х-47М2 “Кинжал” ... В 2023 году было шесть верифицированных пусков Х-47М2 “Кинжал”, три из которых завершились перехватом. А теперь вопрос: сколько за этот период было воздушных тревог, вызванных взлетом МиГ-31К ? А если быть точнее, сколько часов простоя производства с 2022 по 2023 год? Сотни тысяч часов”, – отметил эксперт.

“Десять верифицированных применений, одно дефективное падение и три перехвата против сотен тысяч часов простоя, которые вредят экономике. Оно стоит того с точки зрения безопасности самого государства?”, — прокомментировал Коваленко.

Он акцентировал, что вопрос очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизни. Но, по его мнению, экономика позволит их сохранять более эффективно не только на поле боя, но и в тылу.

Кто-то может сказать, что я своим обзором потенциально предлагаю не объявлять воздушные тревоги во время вылета МиГ-31К, тем самым ставя под угрозу человеческие жизни, ответственность за которые будет не только на моей совести, но и на тех, кто может принять такое решение. в перспективе. И я соглашусь с этим обвинением. И это прагматизм. Повторюсь: сотни часов простоя и колоссальные потери для экономики – ради чего?”, – говорит эксперт.

Вы можете привести фактический аргумент целесообразности воздушных тревог, парализующих экономику страны, за счет работы которой можно реально спасать жизнь, а не заниматься имитацией их спасения? Я плевал на популизм "ракета прилетит!" От Х-101/555, Х-22 и КРМБ "Калибр", а также от Shahed -131/136 человек погибло в разы больше, чем от Х-47М2 "Кинжал", — заявил Коваленко.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генштабу и Минобороны по российским МиГам.

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