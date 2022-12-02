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"Я поддерживаю Путина": любителю "русского мира" из Молдовы отказано во въезде в Украину (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
1 мин
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© Госпогранслужба Украины
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В ходе контроля пограничники с сотрудниками СБУ установили, что гражданин Молдовы является активным сторонником страны-агрессора.

Любителю " русского мира " из Молдовы отказано во въезде в Украину.

"Я поддерживаю Путина", "я поддерживаю РФ" – такие месседжи нашли в телефоне иностранца, который направлялся в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Одного из любителей "русского мира", пытавшегося попасть в Украину, остановили в Одесской области. В ходе контроля пограничники совместно с сотрудниками Служба безопасности Украины установили, что гражданин Молдовы является активным сторонником страны-агрессора. Об этом свидетельствуют материалы в поддержку российской власти и вооруженных сил оккупантов в его соцсетях и мобильном. В результате иностранцу во въезде отказали", — говорится в сообщении.

Напомним, известного в прошлом украинского телеведущего Юрия Кота будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Русский мир: что означает это понятие

Русский мир: что означает это понятие

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Дата публикации
Просмотры
550
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