"Я поддерживаю Путина": любителю "русского мира" из Молдовы отказано во въезде в Украину (фото)

В ходе контроля пограничники с сотрудниками СБУ установили, что гражданин Молдовы является активным сторонником страны-агрессора.

Любителю " русского мира " из Молдовы отказано во въезде в Украину.

"Я поддерживаю Путина", "я поддерживаю РФ" – такие месседжи нашли в телефоне иностранца, который направлялся в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Одного из любителей "русского мира", пытавшегося попасть в Украину, остановили в Одесской области. В ходе контроля пограничники совместно с сотрудниками Служба безопасности Украины установили, что гражданин Молдовы является активным сторонником страны-агрессора. Об этом свидетельствуют материалы в поддержку российской власти и вооруженных сил оккупантов в его соцсетях и мобильном. В результате иностранцу во въезде отказали", — говорится в сообщении.

Напомним, известного в прошлом украинского телеведущего Юрия Кота будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Русский мир: что означает это понятие

Читайте также: