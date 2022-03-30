"Я пока не вижу их действий": Байден не верит, что РФ начала отводить войска от Киева

"Я пока не вижу их действий": Байден не верит, что РФ начала отводить войска от Киева

США подчеркнули, что продолжат ужесточение санкций против страны-агрессора РФ.

В администрации Белого дома пока не видят признаков того, что Россия отводит войска на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Увидим. Я ничего не читаю, пока не увижу их действия. Мы увидим, соблюдают ли они то, что предлагают. Есть переговоры, которые начались сегодня и будут продолжаться", — ответил президент США Джо Байден на вопрос, или, по его мнению, Россия существенно отводит войска вблизи Киева.

"У меня была встреча с главами государств — четырех членов НАТО: Франции, Германии, США и Великобритании. И, кажется, существует консенсус, что давайте просто посмотрим, что они могут предложить. Мы узнаем, что они делают...И мы будем продолжать внимательно следить за происходящим", — сказал глава США.

Байден отметил, что США будут продолжать жесткие санкции против страны-агрессора РФ. Также Америка будет давать украинским военным все необходимое для защиты.

Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

О том, что РФ не производит деэскалацию вблизи Киева, сообщают в Пентагоне. Пресссекретарь Минобороны США Джон Кирби считает, ссылаясь на данные разведки, Россия передислоцирует войска для наступления в другие районы Украины.

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