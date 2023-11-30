"Я положил уже семерых, в плен не беру, а стреляю в голову": ГУР перехватила циничный разговор оккупантов

Кроме того, оккупант рассказывает о больших потерях и массовом дезертирстве.

Российские оккупанты в телефонном разговоре хвастается, что никого не берет в плен, а выстрелом в голове сразу убивает. В то же время захватчик жалуется на то, что у них много погибших и сбежавших с поля боя.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный в пресс-службе ГУР.

Так, российский оккупант рассказывает о больших потерях, массовом дезертирстве и переводе его подразделения на Харьковское направление.

“Полная задница была. Но у нас погибших до**ра. Наших половина съ***лась. Вот я остался. Пи***лей мы здесь получили капитально. Нашу бригаду всю разбомбили. Ребята каждый день гибнут. Я уже положил много. Пока семь человек на моих плечах. Я в плен никого не беру – сразу стреляю в голову”, — сказал военный преступник РФ.

В то же время в украинской разведке оккупантам в очередной раз напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что на одном из направлений в плен показалось более полусотни кафиров.

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