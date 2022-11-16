"Я понимаю желание и позицию США": Жданов объяснил, что в Польше упали не украинские ракеты С-300

Украинские ракеты С-300 обладают системой самоликвидации. Если она не попадает в цель – она взрывается.

Ракеты С-300, которые по мнению Байдена, упали на территории Польши, имеют систему самоликвидации.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Я понимаю желание и позицию США сказать, что это были ракеты, выпущенные Украиной с целью сбить российские ракеты. Но у украинских С-300 есть особенности: у нее есть система самоликвидации – если она не попадает в цель, она взрывается. Сработать как ракета класса земля-земля она не может. Такие переработанные ракеты есть только у РФ – ими они обстреливают украинские города. Польские журналисты вчера по горячим следам сказали, что обломки похожи на Х-101. Это ракеты средней дальности класса воздух-земля”, – подчеркнул Олег Жданов.

Также он добавил, что такие боеголовки обладают высокоточным попаданием, они могут отклоняться от цели на 20-30 метров. В то же время ПВО Польши их не заметили потому, что это крылатая ракета. Она может маниврировать в пространстве и летит на низкой высоте.

Что известно о падении ракет в Польше

Вечером 15 ноября стало известно, что на территории Польши в приграничной деревне упали две ракеты. В результате чего погибли два человека. После чего премьер Польши Моравецкий собрал экстренное заседание Комитета Совета министров по национальной безопасности и обороны.

Уже впоследствии президент США Байден заявил, что ракеты были выпущены не из России. Однако призвал дождаться завершения расследования инцидента.

Президент Польши Анджей Дуда предположил, что "скорее всего это была ракета российского производства". Он сообщил, что на месте ведутся следственные действия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет 16 ноября встречу Североатлантического совета по взрывам в Польше.

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