"Я понял, что России как страны больше не существует" – российский олигарх Тиньков

"Я понял, что России как страны больше не существует" – российский олигарх Тиньков

У бизнесмена Олега Тинькова российские власти "отжали" банк за высказывания о войне в Украине.

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что после его антивоенного поста администрация президента РФ связалась с руководством созданного им банка и пригрозила его национализировать, если компания не разорвет связь с учредителем.

Об этом пишет издание The New York Times.

Напомним, что в своем посту 19 апреля Тиньков назвал вторжение в Украину "бешеной войной" и раскритиковал состояние российской армии. После этого "Тинькофф" сообщил, что сменит название, а на прошлой неделе стало известно, что учредитель продал 35% долю российскому миллиардеру Владимиру Потанину.

"Продал за копейки", — сказал бизнесмен, чье состояние до войны Forbes оценивал почти в 5 миллиардов долларов.

Тиньков сказал, что нанял охранников после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь.

"Я понял, что России как страны больше не существует", — отметил он. По его мнению, при жизни Путина вряд ли что-нибудь изменится. "Я не верю в будущее России", – сказал он.

Олег Тиньков ранее входил в число самых богатых бизнесменов и олигархов России, но в 2022 году не является долларовым миллиардером.

Компания TCS Group Holding Plc, владевшая банком "Тинькофф", основана в 1999 году и зарегистрирована на Кипре. Сам банк сейчас имеет, по его собственным данным, более 12 млн. клиентов в России.

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Напомним, Россия возбудила уголовное дело против оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзы за распространение "ложной информации". Кара-Мурзу приговорили к 15 суткам заключения после того, как он назвал российское правительство "режимом убийц".

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