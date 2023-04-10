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"Я пообещала ему выбраться": из плена вернули "Наву", которая Мариуполе вышла замуж, а через три дня стала вдовой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Я пообещала ему выбраться": из плена вернули "Наву", которая Мариуполе вышла замуж, а через три дня стала вдовой

Валерия Суботина почти год пробыла в российском плену.

В понедельник, 10 апреля, из российского плена удалось вернуть военную Валерию Суботину с позывным "Нава". Женщина в окруженном Мариуполе под звуки взрывов вышла замуж за любимого пограничника Андрея с позывным "Борода", однако семейное счастье супругов долго не продолжались — через три дня после женитьбы любимый "Навы" погиб.

Об этом свидетельствуют кадры возвращения из плена защитников и защитниц Украины.

Валерия Субботина (Карпиленко) военнослужащая на позывной "Нава" — поэтесса и журналистка, бывшая преподавательница Мариупольского государственного университета, кандидат наук по социальным коммуникациям.

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В мае 2022 года боец "Азова" Дмитрий Казацкий опубликовал видео с Валерией в тогда еще окруженном Мариуполе. Военная с позывным "Нава" рассказала свою историю любви.

Валерия и Андрей до войны встречались почти три года. Однако жениться они решили, когда россияне уже обстреливали и оцепили Мариуполь.

"Когда пришло 24 февраля, меня мобилизовали в полк "Азов", и так получилось, что и он, и я оказались в окружении, но мы были все вместе с собратьями на "Азовстале", – рассказывает "Нава".

Пара поженилась 5 мая 2022 года, а уже 7 мая Андрей погиб.

"Я пообещала выбраться, а он мне — что выживет. По крайней мере, его душа выбралась из этого адского места. А я все еще здесь", — говорила Валерия со слезами на глазах.

"Нава" тогда говорила, что пообещала мужу выбраться, чтобы сделать все, что они хотели сделать вместе.

Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 20 защитниц и 80 защитников Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2985
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