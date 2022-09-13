"Я проклинаю Путина": жительница Балаклеи рассказала, как в последний день оккупации россияне расстреляли ее сына

В Балаклее Харьковской области российские оккупанты в последний день своего пребывания в городе расстреляли местного жителя.
Россияне убили мужчину, когда тот ехал на автомобиле вместе со своим другом.
Об этом в эфире FREEДОМ рассказала мать погибшего мужчины.
Женщина рассказала, что ее сын ехал на автомобиле вместе с другом, когда их заметили оккупанты, то просто расстреляли авто и убили местного жителя.
"Как мне дальше жить? Он родился в Украине, был мирным человеком. А они вышли из-за угла и расстреляли. За что? Я хочу спросить у Путина, за что он убил моего сына? Кто его просил его сюда прийти? Он убил не только моего сына, он убил меня. Путин — это преступник, которому нет прощения. Я прошу Бога, мировое сообщество — накажите Путина самым страшным судом. Почему в России его терпят? Я ему желаю самого страшного суда. Россияне живут в империи лжи", — говорит Валентина.
Женщина говорит, что если бы она встретила российского диктатора, то убила бы его. Валентина рассказывает, что россияне убили ее сына 7 сентября. Тогда мужчина вышел на прогулку и планировал вернуться к вечеру. Потом к женщине пришла местная и попросила ее выйти на улицу, чтобы узнать сына.
"Когда я это увидела, я проклинала эту войну, Путина. Сына мне уже никто не вернет. Я поклялась, что буду жить для того, чтобы отомстить", — говорит мать.
Напомним, на деоккупированных территориях фиксируют ежедневно две сотни кровавых преступлений россиян.
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