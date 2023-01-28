"Я проклял, что сюда поехал": оккупант рассказал, как воины ВСУ уничтожили лагерь россиян (аудиоперехват 18+)

Захватчика радует только то, что если он выживет и вернется в Россию, с него снимут две судимости и дадут звание.

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ рассказал о потерях среди личного состава на войне и панических настроениях вновь прибывших бойцов.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре оккупанта с товарищем, передает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Захватчик сообщил, что его бригада находится на границе Харьковской и Луганской областей. Из разговора следует, что он стал командиром отделения, потому что больше некому: "Привезли 30 солдат, из них живых осталось 10. Я насмотрелся, п**дец, я тебе говорю... я вообще, я проклял, что сюда поехал... Наш лагерь распи***асили весь, мозги на деревьях висели".

Оккупант добавляет, что за все время, пока находятся на позициях, обстрелы каждый день: "Мы сейчас стоим на месте, б**дь, просто на месте".

Российский военный добавляет, что они живут в лесу в землянках с натянутыми тентами.

В разговоре российский оккупант рассказывает, что мобилизованные, пока сидели на учениях в РФ, за два месяца поспивались: "Все деньги пропили, сейчас сюда приедут, они ох***т".

Российский военный добавляет, что мобилизованных сначала отправят в Белгород, затем на позиции. Когда они туда попадают, то буквально теряют дар речи.

"Короче, приеду, у меня будет звание и две судимости снимут... Хотя денег нет, ни копейки", — заключает российский оккупант.

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НАШ ЛАГЕРЬ РАСП*ДАРАСИЛИ ВООБЩЕ ВЕСЬ #ГУРперехват ‼️ «НАШ ЛАГЕРЬ РАСП*ДАРАСИЛИ ВООБЩЕ ВЕСЬ. МОЗГИ ПРЯМ НА ДЕРЕВЯХ ВЫСЕЛИ» Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады России рассказывает о потерях среди личного состава и панических настроениях вновь прибывших бойцов: ▪️ привезли 30 солдат, из них живых осталось 10; ▪️ «я *бать насмотрелся, п*здец, я тебя говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й»; ▪️ за все время, пока находятся на позициях, обстрелы каждый день: «Мы пока стоим на месте, бл*дь, прямо на месте»; ▪️ «когда лагерь расправили, я за день, около — за один раз — мог три раза умереть»; ▪️ живут в лесу в землянках с натянутыми тентами; ▪️ мобилизованные пока сидели на учениях в России за 2 месяца поспевали: «Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют»; ▪️ мобилизованных сначала отправят в белгород, затем – на позиции; ▪️ «к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто»; ▪️ «короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут»; ▪️ «грошей них*я, ни копейки, нет». За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 27 января 2023 г.

Напомним, ранее Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором российский оккупант рассказывает вторую о полной неукомплектованности личного состава на фронте.

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