"Я с ножом!": в России покупатели чуть ли не дерутся за сахар в магазинах (видео)

Люди толкаются и выхватывают пакеты друг у друга.
В России в результате войны против Украины возник дефицит некоторых продуктов питания. В магазинах россияне едва не устраивают за них драки.
Соответствующие видео публикуют в Сети.
В частности, очереди выстраиваются за сахаром, который найти на полках становится сложнее. Люди толкаются и выхватывают пакеты друг у друга.
"Я с ножом!" — предупреждает работница одного из магазинов, чтобы не ранить покупателей, пытающихся выхватить сахар.
Напомним, что россияне начали массово жаловаться в Сети на удорожание продуктов и техники. Они также недовольны тем, что с полок исчезли некоторые товары, в том числе для женской гигиены. Однако о войне, которую развязал их президент Путин, все равно молчат.
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