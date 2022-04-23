"Мы настолько объединены": Зеленский назвал "оружие №1" украинцев

После того, как Россия вторглась в страну, все граждане Украины объединились против общего врага для защиты своих земель.

Украинский президент считает, что Украина уже сделала все, чтобы одержать победу в этой войне. В частности, речь идет об объединении всех граждан в единую нацию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Скажу Вам честно, я думаю, что Украина уже сделала все. Действительно. Я так считаю. Мы настолько объединены и главное, чтобы нам это все осталось до конца войны и осталось после войны. Мы так объединились. Слово “ власть" не вызывает у общества рвотного рефлекса. И я горжусь этим. Мне не стыдно быть руководителем государства. Я считаю, что это большая победа и большое наше оружие — объединение сил тех героев военных, всех спецслужб, всех нацгвардейцев, пограничников, которые первыми встречали … наших рабочих связи, которые первыми, к сожалению, ракеты приняли и погибли с территории Беларуси… Поэтому я горжусь, что все наши защитники, я о них говорю, они все разные… и местные власти. власть в целом Как можно любить было местную власть, когда вы знаете, какой уровень поддержки был, когда люди приходили на местные выборы тех или иных депутатов Просто люди не ходили Сейчас – такое объединение Я считаю, что это оружие № 1. Поэтому и считаю, что Украина все это сделала, сделала по разным причинам. И разные герои этого объединения. И их много", – сказал украинский президент.

Второе оружие, по словам Зеленского, – это медиа. Украинский президент уверен, что СМИ – это действительно вторая власть. Глава государства сравнил журналистов с военными и назвал их "армией в информационном пространстве".

Объединение медийного, информационного ресурса – мощное оружие. И я считаю, что сегодня это действительно вторая власть. Так получилось вот это наше объединение, в нашем отпоре и в нашем отстаивании наших интересов. Мощная медийная компания. Я беру, как внутри, что также сильно повлияло на объединение нашего государства, так и внешне все наши обращения: наши журналисты, журналисты западные, западных стран, которых я хочу очень сильно поблагодарить, потому что у нас своя армия, но это то самое, что Вооруженные Силы. У нас армия, но противостоять россии нашей армией журналистов, информационной политике россии тоже невозможно – миллиарды, их очень много. И мы показали, что это невероятно – возможно, объединившись с вами, уважаемые журналисты из других государств. Именно вы привезли и везете эту правду", — подчеркнул президент.

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