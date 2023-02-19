"Я себе еще нарожаю": россиянка за рюмкой похвасталась, что готова отправить 4 сыновей умирать на войне (видео)

Многодетная мать из России заявила, что отправит на гибель в войне против Украины своих четырех сыновей "ради родины".

Женщина, употребляя алкоголь, рассказывала о "величии России" и о том, что "немцы до сих пор на коленях просят у РФ прощения".

"Я мама 4 сыновей. Вот всех 4 сыновей я вам отдам. Х*й вы Россию сломаете. Я себе еще нарожаю. Вот такие мы, российские матери", — заявила россиянка.

Также она добавила, что кроме сыновей имеет еще две дочери.

Напомним, в США россиянка пыталась убить украинку, чтобы украсть паспорт.

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