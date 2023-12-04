"Я сыт по горло": военный жестко высказался о мобилизации и ситуации на левом берегу Днепра — BBC

Он подчеркивает напряженность в связи с тем, что оборона Украины от российского вторжения близится к концу еще одного года.

Один украинский фронтовик дал трезвый отчет о борьбе Украины за плацдарм на левом берегу Днепра. Несколько сотен украинских солдат прорвались туда в рамках контрнаступления, начатого полгода назад.

Об этом говорится в материале BBC.

Под непрерывным русским огнем солдат провел несколько недель на оккупированном Россией берегу реки, пока Украина пыталась создать плацдарм вокруг села Крынки. ВВС не называет его имя, чтобы защитить его личность.

В его рассказе, посланном через мессенджер, говорится о взорванных с воды военных катёрах, неопытном подкреплении и ощущении заброшенности со стороны украинского военного командования.

Он подчеркивает напряженность в связи с тем, что оборона Украины от российского вторжения близится к концу еще одного года.

Украинские военные сообщили BBC, что не комментируют ситуацию в этом районе по соображениям безопасности.

"Я думал, что никогда не выберусь оттуда"

Вся речная переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после попадания, навсегда потерянные для Днепра. Мы должны везти с собой все – генераторы, топливо, еду. Когда вы создаете плацдарм, вам нужно много всего, но поставки не были запланированы для этой местности», – рассказал украинский военный.

«Мы думали, что после того, как мы туда зайдем, враг уйдет, и тогда мы сможем спокойно перевезти все необходимое, но не так случилось, как думалось. Когда мы прибыли на восточный берег, враг уже ждал. Россияне, которых нам удалось пленить, сказали, что их силы были предупреждены о нашей высадке, поэтому, когда мы приехали туда, они точно знали, где нас искать. Они бросили на нас все – артиллерию, минометы, огнеметы. Я думал, что никогда не выберусь оттуда», – добавил он.

Однако несколько сотен морских пехотинцев смогли окопаться, отчасти благодаря огню украинской артиллерии с высших западных берегов Днепра. Река разделяет оккупированную Россией и контролируемую Украиной части юга Херсонской области.

Что происходит на самом деле

Президент Владимир Зеленский активно говорил об этом наступлении, представляя его как начало чего-то большего. Генеральный штаб Украины в своем ежедневном возведении в воскресенье, 3 декабря, сообщил, что его войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят "огневые удары по тылам противника".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил в ноябре в интервью журналу The Economist, что, "как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик ".

Офис президента Зеленского быстро подверг критике генерала за его комментарии, отрицая, что на поле боя существует тупик.

«Каждый день мы сидели в лесу, принимая обстрелы. Мы были в ловушке — дороги и тропы все испещрены минами. Россияне не могут контролировать все, и мы этим пользуемся. Но их беспилотники постоянно гудят в воздухе, готовые нанести удар, как только увидят движение», — прокомментировал военный.

По его словам, снабжение было самым слабым звеном: "Россияне следили за нашими линиями снабжения, поэтому это стало еще сложнее — питьевой воды реально не хватало, несмотря на то, что мы доставляли ее по лодкам и беспилотникам".

“Мы многое покупали сами – генераторы, павербанки, теплые вещи, за которые мы сами платили. Сейчас приближаются морозы, ситуация будет только ухудшаться – реальная ситуация умалчивается, поэтому никто ничего не будет менять”, – делится военный.

Он добавил, что никто не знает целей и многие считают, что командование их просто бросило: “Ребята считают, что наше присутствие имело большее политическое, чем военное значение. Но мы просто делали свою работу и не углублялись в стратегию.

Без сомнения, эта переправа заставила некоторые российские войска передислоцироваться с других участков фронта, например, с хорошо защищенных позиций в Запорожской области, где, как надеялись в Киеве, прорыв должен произойти раньше.

Недавно Российская служба BBC пообщалась с некоторыми российскими военными, защищающими берег реки в этом районе. Они сказали, что для их солдат было самоубийством двигаться туда, мол, они потеряли много людей в боях и не могут вытеснить украинцев с их позиций.

Украинские военные в это время заявляют, что хотят нацелиться на российские линии поставки и оттеснить их от реки на достаточное расстояние, чтобы защитить гражданское население от обстрелов.

Это означает, что и русские, и украинские солдаты принимают на себя много огня.

"У нас просто не хватает людей"

“В большинстве своем наши потери – это ошибки: кто-то не успел залезть в окоп, кто-то плохо спрятался. Если кто-то не включен, то его сразу обстреливают отовсюду. Но благодаря нашим врачам, если удастся доставить раненого бойца к медикам, он будет спасен. Они титаны, боги. Но мы не можем достать останки погибших. Это слишком опасно», – рассказал военный.

Он продолжил: “В то же время наши беспилотники и ракеты наносят врагу большие потери. Мы взяли однажды пленных, но куда их девать, если мы не можем переправиться через реку даже со своими ранеными товарищами?

Как и любой другой участок фронта, эта операция также превратилась в битву в истощение. В то время как Россия пополняет свои ряды призывниками и помилованными заключенными, Украина пытается найти необходимую рабочую силу.

Недавнее расследование BBC показало, что почти 20 000 мужчин сбежали из Украины с начала полномасштабного вторжения России во избежание призыва.

“Сюда должны были опрокинуть несколько бригад, а не отдельные роты – у нас просто не хватает людей. Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но подготовленные, а не такие зеленые, как сейчас. Есть ребята, которые провели всего три недели на обучении, и успели всего несколько раз выстрелить. Это полный кошмар. Год назад я бы так не говорил, но сейчас, простите, я сыт по горло», – делится военный.

Все, кто хотел пойти добровольцем на войну, уже давно пришли — сейчас очень трудно соблазнить людей деньгами. Теперь к нам идут те, кому не удалось уйти от призыва. Вы будете смеяться, но некоторые из наших морпехов даже не умеют плавать”, — отметил он.

"Ощущение, будто выбрался из ада"

Село Крынки превратилось в руины.

Сцены ощутимого облегчения, когда год назад были уволены Херсон и отдельные районы Харьковской области, уже не повторить. Победы Украины отмечаются на небольших участках опустошенной и заброшенной земли. Это усложняет политическое обоснование необходимости долгосрочной поддержки Запада президенту Зеленскому.

Но независимо от того, борьба анонимного солдата скоро продолжится.

“Я выбрался после контузии от мины, но один из моих собратьев не выжил – от него осталась только каска. Такое ощущение, что я вырвался из ада, но ребята, сменившие нас в прошлый раз, попали в еще больше ад, чем мы. Но следующая ротация должна произойти. Вскоре мое время снова пересечь реку», — резюмировал он.

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