«Я точно знаю, что мы с вами победим»: Макс Барских спел для переселенцев во Львове (видео)

«Я точно знаю, что мы с вами победим»: Макс Барских спел для переселенцев во Львове (видео)

"Очень горжусь украинцами", – сказал певец после выступления.

Композитор и певец Макс Барских выступил для переселенцев во Львове, исполнив композицию "Будет весна".

Видео импровизированного концерта выложило издание "Твоє Місто" в соцсети.

"Я очень горжусь вами. Мы все – одна большая семья. Украина – это наша земля. Я точно знаю, что мы вместе с вами победим", – обратился к зрителям Макс Барских.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград ряд известных исполнителей.

Об этом сообщила народная депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook. Так, лишить почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" предлагают Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светлану Лободу, Таисию Повалий.