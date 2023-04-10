"Я тот парень, которому вы дали шеврон, для меня он, как талисман": военные ССО ответили на трогательное письмо подростка

В адрес Сил специальных операций поступило письмо от Тимура, парня, которому во время встречи оператор ССО подарил шеврон. Сейчас этот военный со своим подразделением выполняет боевые задания на Донецком направлении. А бойцы передали поздравление подростку и пообещали обязательно встретиться с ним.

Об этом говорится на официальном канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Пишет это письмо Тимур, учусь я в колледже. 15 декабря 2022 года ребята из этого подразделения наведывались к нам, поэтому я надеюсь, письмо дойдет до них и даст им энергии и воодушевления. Я тот парень, которому вы дали свой шеврон, для меня он как талисман", – написал парень.

Тогда он пообещал, что будет прославлять Украину на международной арене, потому что возможностью тренироваться он обязан ВСУ.

"Хотелось бы связаться с кем-то из них, поэтому под обращением пишу свои контакты. Тот, кто будет это читать, пусть передаст всем, ребята, вы все, что у нас есть… Хочу от лица всех учеников нашего заведения отдать благодарность", — написал подросток.

Бойцы ССО опубликовали видеоприветствие для Тимура.

"Благодарны всем, кто поддерживает наших защитников, а Тимуру желаем удачи на соревнованиях и достойно представлять Украину на международной арене", — добавили бойцы.

Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Среди освобожденных героев есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

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