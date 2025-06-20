"Я три года за него молился": освобожденный из плена сразу позвонил сыну на фронт

Отец звонит сыну-защитнику / © ТСН

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20 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными. Среди них были и те, военные, которые провели в плену врага более двух лет. Один из освобожденных защитников сразу позвонил по телефону своему сыну, который тоже служит в ВСУ. От хороших известий эмоции у отца-защитника переполняли.

Об этом сообщает ТСН .

Освобожденный из плена защитник сразу позвонил по телефону сыну — капитану ВСУ на фронт.

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«Трудно было очень. У меня сын военный, капитан. Служит, воюет. Я три года молился за него. Это нонсенс, я не представляю… Слава Богу! Господь сжалился, что дети мои живы».

Напомним, в Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя , Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. В их числе бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Кроме того, 1 9 июня состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Москвой в рамках стамбульских договоренностей. Тогда домой вернулись тяжелобольные защитники из рядов ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, среди уволенных 19 июня были бойцы сержантского и рядового состава , большинство из которых попали в плен еще в 2022 году.

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В тот же день начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными , который, как мы знаем, состоялся 20 июня.