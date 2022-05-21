"Я уверен, что будет победа. Здесь нет альтернатив": главные заявления из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская дали интервью к третьей годовщине инаугурации.

Глава государства пообщался с украинскими журналистами и подвел итоги трех лет у власти. Президент говорил о победе, об "Азове", о переговорах с Россией.

ТСН.ua приводит главные тезисы из интервью.

О 24 февраля

Зеленская: Я проснулась от странных звуков за окном, как все, наверное. Темно, была почти ночь тогда, и я смотрю, что Владимира рядом нет, я пошла в соседнюю комнату – он уже был одет, в костюме, но без галстука. Спросила, что происходит, он сказал только "Началось". Сказал и ушел. После этого не виделись долго (около 2,5 месяцев Елена и Владимир не виделись, Зеленский жил и продолжает жить в Офисе президента — ред.). Мы все сразу поняли, что жизнь изменилась навсегда. И теперь я жду момента, когда он наконец-то скажет: "Все, кончилось, победа".

Зеленский: К этому я очень поздно приехал домой, потому что у нас было заседание, кажется, СНБО, мы обсуждали и эти вопросы, подготовлены были бумаги и структура "что делать". Мы понимали, что если начнется, государство должно работать как единый организм.

О готовности армии к вторжению РФ

С точки зрения объема сил, которые применила РФ, это большой объем, используя все резервы. Почему в принципе военные аналитики говорили, что Украина не готова к вторжению — потому что мы в 28 раз меньше территории, хотя при этом страна большая. И когда наступает великая армия, ты не можешь сосредоточить все силы вокруг Киева. Сегодня Украину защищает 700 тысяч человек. Даже при увеличенных объемах (армии) аналитики говорили, что с тем форматом армии и техники, которая есть в Украине, они зайдут через пару дней. Почему так все и говорили, что 2-3 дня и они нас захватят.

Фото: president.gov.ua/facebook

О ценностях и политике

Для меня сегодня больших изменений относительно ценностей не произошло. На сегодняшний день я понимаю, где место Украины. Я честно борюсь за это место вместе со всеми, вместе с армией. Мы точно не империя, и мне это очень нравится. Самое главное – место нашего государства. Самый главный курс – место Украины среди равных. Несмотря на войну, последовательность я вижу и мы идем по этому пути. Я уверен, что будет победа. Здесь нет альтернатив. Даже в отношении ЕС мы используем разные курсы, а с Россией и войной один курс и один путь.

О начале наступления

Я бы начал разговор об этом наступлении с октября месяца. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были первые экономические, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я бы начал с сентября-октября. Хотя справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном, я считаю, этот такой гибридный артобстрел начался еще осенью.

О Мариуполе

Что дальше? На сегодняшний день вывезены гражданские, медики, тяжело раненые из "Азовстали". Вывезены. В ближайшее время, не на днях даже, завершится вывоз всех. Структура сложная. Договаривались, что разблокировкой будут заниматься западные партнеры. Я сотни раз проговаривал с лидерами разных государств предоставление мне оружия, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя. Есть то, что есть. Ребята получили от военных сигнал, что у них есть полное право выйти, чтобы сохранить свою жизнь. На сегодняшний день они вывезены или в процессе. Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ... Закончится процесс вывоза и начнется процесс подготовки к диалогу по обмену. Будем забирать их домой, это то, что мы должны сделать вместе с партнерами, принимавшими на себя ответственность.

О победе

Считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24 числа, для нашей страны сегодня – это победа. Да, не до конца вернули территории, не все так просто. Но мы должны смотреть на цену войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Это уж точно. Совершенно.

О переговорах с Путиным

Я считал, что ответ на многие вопросы можно найти в диалоге с российской стороной. Я действительно так считал. А теперь это как автомобиль. И не бензиновый и не электрокар – гибрид. Потому и война такая – сложная. Победа будет очень сложной.

Победа будет кровавой, она будет в бою, но концовка будет в дипломатии. Я уверен в этом. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме стола переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не желает все отдать. Другими словами – не хочет ничего отдать. Поэтому концовка будет такова.

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