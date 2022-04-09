"Я увидела, как дочь упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы" — история женщины об издевательствах оккупантов

"Я увидела, как дочь упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы" — история женщины об издевательствах оккупантов

Женщина потеряла мужа и дочь.

Украинка Виктория пережила страшные дни после начала вторжения России в Украину. Об истории женщины пишет издание Би-би-си.

Через девять дней после начала войны в Украине Виктория и ее муж Петр решили уехать из Чернигова, чтобы обезопасить детей. Двенадцатилетняя Вероника – дочь Виктории от первого брака. Младшей дочери, Варваре – всего год.

Они взяли вещи первой нужды и отправились в путь. Когда выехали из окраин города, в районе села Ягодное дорогу им загородили камни. Петр остановился, вышел и стал их оттаскивать. Через несколько секунд их машину обстреляли.

"Обломок порезал мне голову, я истекала кровью. Моя старшая дочь испугалась. Вероника начала кричать, у нее дрожали руки, поэтому я пыталась ее успокоить. Она вышла из машины, я пошла за ней. Потом увидела, как она упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы", — вспоминает Виктория.

В автомобиль попал российский снаряд, вспыхнул пожар. Петра она больше не видела, но его молчание подсказало Виктории, что он тоже мертв.

Следующие 24 часа были отчаянной попыткой выжить. Виктория и ее маленькая Варвара скрылись в припаркованном автомобиле, но тут снова началась стрельба. Она побежала к маленькому зданию, где явно обосновались солдаты. Спрятавшись там, она думала, как обезопасить себя и свою дочь.

На следующий день их нашли российские патрульные и отвезли в Ягодное. Следующие 24 дня мать и ребенок провели в подвале местной школы. На глазах у Виктории умирали люди, не имея доступа к необходимой медицинской помощи.

По словам Виктории, в комнате находились 40 человек. Света не было, поэтому пользовались свечами и зажигалками. Не хватало воздуха, было тяжело дышать. Выходить в туалет почти не разрешали, поэтому люди были вынуждены использовать ведра.

"От недостатка движения людям было плохо, они сидели на стульях, спали на стульях. Мы видели их вены, они начинали кровоточить, поэтому мы делали повязки", — вспоминает Виктория.

В таких условиях Виктории пришлось мысленно пережить страшную утрату мужа и старшей дочери. Она говорит, что держалась – насколько могла, сосредоточившись на спасении жизни младшего ребенка.

Виктория и Варвара сейчас во Львове, в относительной безопасности. Петра и Веронику похоронили в лесу.

Ранее стало известно, что в Ягодном - это село возле Чернигова, пятый день ищут гражданских, погибших во время российской оккупации. Российские войска пробыли здесь около месяца. В селе уничтожено большинство домов. Более 300 человек держали в подвале школы, иногда позволяя выйти на улицу. В подвале люди умирали от удушья и молились, чтобы украинская армия разбила школу вместе с оккупантами.

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