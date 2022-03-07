"Я – в Киеве, моя команда со мной, тероборона на местах, военные на позициях", — Зеленский обратился к украинцам

"Я – в Киеве, моя команда со мной, тероборона на местах, военные на позициях", — Зеленский обратился к украинцам

По словам президента, все воюют и вносят вклад в нашу победу, которая обязательно будет.

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Об этом он заявил в понедельник, 7 марта, в видеообращении, продемонстрировав вид из окна и свой рабочий кабинет.

"Вот, вечерний Киев, наш офис. Понедельник. Вечер. Вы знаете, мы привыкли говорить — понедельник — день тяжелый. В стране война, поэтому каждый день — понедельник. Сейчас привыкли к тому, что каждый такой день и каждый такой день и вечер И сегодня — 12-й. 12-й вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах. Все работаем. Каждый там, где должен. Я — в Киеве, моя команда со мной. Тероборона на местах. Военные на позициях. Наши герои, врачи, спасатели, транспортники, дипломаты, журналисты. Все. Все мы воюем. Все мы делаем вклад в нашу победу, которая обязательно будет. Силой оружия и силой нашей армии. Силой слова и нашей дипломатии. И силой духа, которую имеют и первая, и вторая, и каждый из нас", — отметил он.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины, которые в эти дни будут выходить протестовать против оккупантов — Герои. Зеленский сказал, что у людей есть мощное оружие – это храбрость и верность.

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