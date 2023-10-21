"Я верил, что Азов – нацисты": невероятная история парня, который рос в "ЛНР", а теперь служит в ВСУ

Парень, который рос на оккупированной части Луганской области и ненавидел Украину, теперь защищает ее с оружием в руках.

19-летний парень, который взрослел в оккупированном Алчевске в Луганской области, ненавидел Украину и поддерживал "ЛНР", ныне служит в ВСУ и воюет против оккупантов.

Об этом говорится в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Алчевск РФ оккупировала в 2014 году, парень жил в родном городе до 2021 года. Затем он переехал в Харьков для учебы.

"Мой родной город Алчевск. Я прожил там до 2021 года. И в 2021 году приехал учиться в Харьков в институте. Я верил в то, что Азов – это нацисты. Я верил, что украинская армия делает какие-то плохие вещи. Я мечтал, чтобы мне дали автомат в руки и я хотел пойти защищать свою землю "ЛНР", как я считал", — рассказал уже военный ВСУ.

Как рассказал парень, вырвавшись из оккупированной территории, он понял, что в Украине нет ненависти к жителям так называемых "ЛНР/ДНР".

Так, его считали здесь не врагом, а таким же украинцем, и он влюбился в свою страну. В день начала полномасштабного вторжения юноша понял, что должно стать на ее защиту.

"Все мы растем, все мы начинаем понимать, что где-то нас обманывали, где-то недоговаривали. Когда я приехал в Украину, я увидел, что все, что мне говорили, на самом деле не так", – поделился парень.

Когда РФ начала вторжение, уже вечером 25 февраля парень пошел в военкомат и стал на защиту Украины.

По его словам, его бабушка в Алчевске до сих пор считает, что ВСУ делают "неправильные вещи". А мать, которая проживает в России, говорит, что "не если бы не СВО, то Украина напала бы на Россию".

Напомним, в Крыму нашли большое месторасположение войск РФ (фото и координаты).

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