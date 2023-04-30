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"Я вернулся! Я дома!": трогательное видео встречи односельчанами военного ВСУ из плена

"Я вернулся! Я дома!": трогательное видео встречи односельчанами военного ВСУ из плена

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3246
Время на прочтение
1 мин
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"Я вернулся! Я дома!": трогательное видео встречи односельчанами военного ВСУ из плена

Трогательная встреча односельчанами военного ВСУ из плена. Фото: Шаргородская ОТГ.

Украинский Герой вернулся из российского плена 16 апреля 2023 года.

В Сети появилось трогательное видео встречи украинского военного Юрия Александровича Наконечного из российского плена. Люди почти всем селом пришли встретить воина ВСУ в селе Ивашковцы Винницкой области. Юрия довольно долго считали пропавшим без вести и родные не теряли надежды на его возвращение.

Об этом сообщили на сайте Шаргородской ОТГ.

Жители принесли с собой хлеб-соль, букеты цветов, шары и подарки для защитника Украины и его семьи.

Встречи односельчанами военного ВСУ из плена. Фото: Шаргородская ОТГ. / ©
Встречи односельчанами военного ВСУ из плена. Фото: Шаргородская ОТГ.

Юрий Наконечный участвовал в АТО, в декабре 2022 года снова приступил к военному строю. В феврале 2023 года связь с воином оборвалась.

Однако впоследствии семья получила известие о том, что Юрий жив и находился в плену российских захватчиков.

Напомним, 26 апреля состоялся новый обмен пленными – Украина вернула 42 защитника и 2 гражданских.

В своем ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что гражданские пленные – это одна из категорий, возвращать которых очень сложно.

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Дата публикации
Просмотры
3246
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