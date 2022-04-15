"Я видел отчаяние": врач из Норвегии рассказал, как помогает прячущимся в метро Харькова людям

"Я видел отчаяние": врач из Норвегии рассказал, как помогает прячущимся в метро Харькова людям

Некоторые харьковчане, которых встречал медик, говорили, что хотят умереть в родном городе.

Врач неотложной помощи Мортен Роструп из Норвегии работает с "Врачами без границ" в Харькове и вместе с командой предоставляет медицинские консультации на станциях метро, ​​где люди прячутся от войны. Он рассказал о том, что видел, и истории людей, которых он встретил.

Об этом сообщается на сайте "Врачи без границ".

Команда медиков ездит от одной станции метро к другой и оказывает помощь. По вечерам они проводят десятки медицинских консультаций, а затем в том же метро укладываются спать.

Роструп рассказал, что на каждой станции действуют небольшие общины. Находящиеся там люди хорошо знакомы друг с другом. Группы волонтеров работают, чтобы обеспечить всех едой и водой. Один студент-медик на одной из станций метро даже руководит небольшой амбулаторией и аптекой.

"Я видел отчаяние, отсутствие надежды, растерянность, неспособность осознать, как они оказались в этой ситуации. Потеря членов семьи и друзей, потеря жилья, потеря будущего, которое они себе представляли. Я видел постоянный страх, который испытывают многие люди, и как некоторые люди падают от ужаса, когда воздух наполняют звуки авиаударов", – рассказал норвежский врач.

Он констатировал, что положение в Харькове очень сложное. Город – под постоянными авиаударами. Некоторые районы сравняли с землей.

"Некоторые из людей, которых мы встретили, сказали нам, что хотели бы умереть в своем городе. За последние несколько недель у меня было много трогательных встреч с разными людьми. Семилетняя девочка, которая постоянно видела ужасы и боялась уснуть. Люди, чувствующие физическую боль, которую не могли объяснить. Люди, которые чувствовали, что не могут дышать. Женщина с высоким кровяным давлением, которая рисковала получить инсульт", – поделился опытом член команды "Врачей без границ".

Роструп признался, что чаще тщательно осматривал людей, чтобы успокоить их.

"Я не знаю, сколько я прослушал легких, сколько осмотрел горл и животов. Чаще я тщательно осматривал людей не потому, что имел подозрение на какую-то болезнь. А потому, что я знал: тщательный осмотр и беседа успокаивают пациентов", — рассказал медик.

Напомним, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов выразил убеждение, что оккупанты уже проиграли битву за Харьков и поняли это еще на первой неделе войны.

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