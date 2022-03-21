"Я видел то, чего, надеюсь, никто не увидит" – греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо

"Я видел то, чего, надеюсь, никто не увидит" – греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо

Генконсул Греции был последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь.

Генеральный консул Греции Манолис Андрулакис до последнего времени находился в Мариуполе, помогая десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться. Он рассказал, что российские оккупанты почти стерли украинский Мариуполь с лица земли.

Об этом информирует Reuters.

Консул помог десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из разрушенного города после вторжения России в Украину.

"То, что я видел, я надеюсь, что никто никогда больше не увидит", — сказал Андрулакис по прибытии в Афины.

Дипломат убежден, что Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной: Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград.

По данным МИД Греции, Андрулакис был последним дипломатом покинувшего Мариуполь ЕС.

Напомним, что должностные лица мэрии отказались сдать Мариуполь россиянам.

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