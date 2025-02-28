"Я воевал так, будто РФ была моей родиной": пленный солдат КНДР рассказал, как попал на войну

По словам пленных, им может быть опасно возвращаться в Северную Корею.

Северокорейским солдатам в Курской области РФ, чтобы яростнее воевали против украинских сил, их командиры запрещают сдаваться в плен и рассказывают, что они противостоят военным из Южной Кореи.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Журналисты ссылаются на показания двух пленных солдат КНДР – 21-летнего Паека и 26-летнего Ри.

Оба мужчины прибыли в Россию осенью прошлого года вместе с примерно 12 тысячами северокорейскими военными, которым была поставлена задача помочь Москве отвоевать оккупированную Украиной территорию в Курской области России.

"Командировка Паека в Россию состоялась без предупреждения. В ноябре 2024 года его поездом доставили в Дальний Восток России, где, по его словам, ему выдали форму российской армии и российский военный билет. Не зная кириллицы, он не смог узнать имя:

"Я не знал, что еду. Я понял это только когда приехал". Он получил бронежилет и автомат и начал тренироваться. В учениях ключевой была вовлеченность беспилотников", — пишут журналисты.

Второй пленный солдат КНДР Ри, снайпер в разведывательном бюро, сказал, что к борьбе его побуждали заявления северокорейских глав о том, что южнокорейские войска воюют вместе с украинцами. В октябре он сел на борт российского военно-морского корабля во Владивостоке, надеясь получить "настоящий боевой опыт".

В Курске Ри сообщили, что он участвует в битве за освобождение российского региона от оккупационных украинских войск.

"Я воевал так, будто Россия была моей родиной. Я не знаю почему, но я не боялся", – говорит Ри.

В то же время и Паек, и Ри признали, что возвращение в Северную Корею как бывших военнопленных может быть для них опасным.

Напомним, 11 января украинские бойцы взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Они были ранены, но выжили.

Северная Корея отправила более 10 тысяч своих солдат помогать России, по информации Киева и Сеула. Хотя ни Москва, ни Пхеньян официально ни подтвердили, ни отрицали их присутствие на фронте.

Как украинская, так и южнокорейская разведка говорят, что многие военные, развернутые в России, являются одними из лучших в Пхеньяне. Их набрали из 11 корпуса, также известного как Корпус Шторма. Подразделение обучено диверсиям на инфраструктуре и убийствам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество убитых и раненых северокорейцев, воюющих на стороне российской армии в Курской области России, превысило три тысячи.

Южнокорейская разведка оценивала потери среди военных КНДР примерно в 1100 человек (в том числе около 100 погибших). В Сеуле также заявили, что Пхеньян может готовиться к отправке дополнительных войск в Россию и поставкам новых партий оружия.

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