Военный подчеркнул, что следует всегда называть вещи своими именами, даже когда положение на фронте очень тяжелое.

Командир батальона К2 Кирилл Верес призвал к честности в военных подразделениях, отмечая, что каждая ложь на фронте может стоить жизням бойцов.

В интервью “Армия TV” он отметил, что всегда говорит правду высшему командованию, даже если это касается ошибок или потерь.

“Когда мы получаем боевой приказ, я могу честно сказать – я этого, возможно, не сделаю. Если я потерял позицию, честно говорю – я потерял позицию. Всегда говорю только правду, и ротные мне должны говорить только правду", – подчеркнул Верес.

Он также отметил, что не отдает приказы, которые могут привести к бесцельным потерям личного состава:

“Если я буду говорить, берите людей и уходите захватывать посадку, а потом “ну умер, бывает” – у меня просто люди закончатся. Это недопустимо”.

Верес также прокомментировал распространенную формулировку "ситуация сложная, но контролируемая", подчеркнув, что всегда называет вещи своими именами, даже когда положение на фронте чрезвычайно тяжелое:

"Мы уже договорились о том, что никто не хочет идти в Вооруженные силы. Поэтому я всегда говорю правду, даже когда тяжело”.

Напомним, что путинская армия ведет боевые действия в двухкилометровой зоне от Покровска, пытаясь обойти город и отрезать его логистическое сообщение.