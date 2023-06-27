"Я вылез из-под горящей машины": работник ТЦ "Амстор" о моменте ракетного удара – к годовщине трагедии в Кременчуге

Российская армия 27 июня 2022 года нанесла сокрушительный ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, Полтавской области, где на момент атаки находились более тысячи гражданских людей. В результате удара погибли 22 человека, еще почти 70 получили ранения разной степени тяжести. Позже в помещении было обнаружено 29 фрагментов тел.

Россияне запустили ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Александр Шулимов – один из находившихся в ТЦ в момент удара и выживший после ракетной атаки. К годовщине трагедии мужчина поделился воспоминаниями о тех событиях, об этом пишет "Суспільне. Полтава".

Александр работал в торговой сети "Эльдорадо". Магазин находился рядом с "Comfy", куда и попала российская ракета.

"Это был понедельник. День начинался как всегда, утром было немного покупателей. У меня как раз жена поехала к маме на День рождения в Албанию. Мы с ней пообщались, я положил трубку, и тут в 15:52 прозвучала тревога. Мы сидели на заднем дворе торгового комплекса, на рампе. У меня было ощущение, говорю: "Сейчас прилетит". Но все равно сидели для безопасности хотя бы на улице", — вспоминает он.

В момент удара Александра отбросило взрывной волной.

"Все черное, и внутри начинается паника. Я увидел "окошечко" такое – солнце. И тогда голова включилась, я начал на это солнце выползать, а когда уже выполз, увидел, что вылез из-под горящей машины нашей доставки, которая меня и спасла, взяла всю волну на себя".

В результате ракетной атаки мужчина получил ранения разной степени – контузию, травму ноги и осколочные ранения. Сначала мужчина не мог самостоятельно ходить, передвигался на коляске и костылях. На реабилитацию он ездил за границу.

"У меня контузия ушей до сих пор, рваная рана ноги. Нога была, как солнышко, все вывернуто. Другая нога пробитая была. Массовые осколки, возле сонной артерии осколок был, возле глаза, вся голова в крови, по рукам. Сейчас у меня осталось в ноге еще несколько осколков, но боятся доставать, потому что они очень глубоко. Последствия до сих пор слышу. Как сказали врачи, минус 10 лет жизни ушло по меньшей мере", — рассказал Александр.

Александр Шулимов знал около 10 человек, погибших при обстреле. Это работники магазинов, его коллеги. Мужу до сих пор сложно находиться вблизи разрушенного ракетой ТЦ.

Напомним, в Кременчуге во время воздушной тревоги во вторник, 27 июня 2023 года, произошли взрывы.

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