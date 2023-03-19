"Я здесь под Бахмутом": бойца ВСУ, воюющего на передовой, вызвали в военкомат (видео)

Бойцу, который воюет на Бахмутском направлении, позвонили и вызвали в военкомат.

Военному Вооруженным силам Украины, который прямо сейчас воюет в одной из самых горячих точек фронта – Бахмут, позвонили представители военкомата и попросили явиться к ним.

На видео видно, как боец с позывным "ТОР" сидит в окопе, когда ему звонит представитель военкомата. Его напарник предлагает ему просто бросить трубку, однако "ТОР" лаконично сообщает, где он сейчас находится.

"Я здесь под Бахмутом *****", — говорит воин.

Напомним, мобилизованным украинцам, которых отправляют на войну без подготовки, объяснили куда обращаться с жалобами.

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